شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات أسعار المنتجين وإعانة البطالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، وتحت ضغط انحسار مخاوف نقص السيولة بعد انتعاش أسهم التكنولوجيا فى وول ستريت ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 93.02 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.23 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.28 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المؤشر فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 93.66 نقطة.

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وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، يتراجع الدولار حاليا مع انحسار مخاوف نقص السيولة ، خاصة بعد انتعاش أسهم التكنولوجيا فى أسواق وول ستريت وتوقف عمليات البيع المفتوحة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن أسعار المنتجين التي تعتبر المؤشر الرائد لمستويات التضخم لأكبر اقتصاد فى العالم ، بالإضافة إلى صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

يصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% خلال آب/أغسطس من ارتفاع بنسبة 0.6% فى تموز/يوليو ، ويصدر نفس المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.5% الشهر السابق.

وتصدر بنفس التوقيت طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.838 مليون فى الأسبوع المنتهي 5 أيلول/سبتمبر من 0.881 مليون الأسبوع الأسبق.