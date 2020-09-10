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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات أسعار المنتجين وإعانة البطالة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، وتحت ضغط انحسار مخاوف نقص السيولة بعد انتعاش أسهم التكنولوجيا فى وول ستريت ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 93.02 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.23 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.28 نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المؤشر فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 93.66 نقطة.
وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، يتراجع الدولار حاليا مع انحسار مخاوف نقص السيولة ، خاصة بعد انتعاش أسهم التكنولوجيا فى أسواق وول ستريت وتوقف عمليات البيع المفتوحة.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن أسعار المنتجين التي تعتبر المؤشر الرائد لمستويات التضخم لأكبر اقتصاد فى العالم ، بالإضافة إلى صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
يصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% خلال آب/أغسطس من ارتفاع بنسبة 0.6% فى تموز/يوليو ، ويصدر نفس المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.5% الشهر السابق.
وتصدر بنفس التوقيت طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.838 مليون فى الأسبوع المنتهي 5 أيلول/سبتمبر من 0.881 مليون الأسبوع الأسبق.
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