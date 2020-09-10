شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،وقاد الخسائر قطاع التعدين والموارد الأساسية المتضرر من هبوط أسعار المعادن والسلع بالأسواق العالمية ، يأتي هذا فى الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.6% ، بعد مكاسب قوية لقطاعات الاتصالات والتأمين وانتعاش قطاع التكنولوجيا.

انخفض مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس على وشك تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.0% ، بسبب هبوط معظم أسعار المعادن والسلع بالأسواق العالمية.

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يترقب المستثمرين قرارات المركزي الأوروبي بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ، وسط توقعات الإبقاء على السياسة النقدية دون أي تغيير يذكر.

وتتحدث رئيس المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ،حيث من المرجح مدي تأثير ارتفاع اليورو بالفترة على الأخيرة ، على النمو الاقتصادي والتضخم فى أوروبا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 2.0% ، فى أول مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفضل انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.3% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.1% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.75% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.