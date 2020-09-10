شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى فى أسبوع استنادا على توقف صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، استنادا على توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،ونشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن قبيل اجتماع المركزي الأوروبي.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,952.51$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,946.51$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,942.38$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,906.50$ للأونصة.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني علي التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى شهر عند 93.66 نقطة ، عاكسا توقف موجة صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

فبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، يتراجع الدولار حاليا مع انحسار مخاوف نقص السيولة ، خاصة بعد انتعاش أسهم التكنولوجيا فى أسواق وول ستريت وتوقف عمليات البيع المفتوحة.

ويدعم أسعار الذهب أيضا ، عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، وذلك قبيل صدور قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماع السياسة النقدية ،والتي قد تتضمن المزيد من التوقعات القاتمة للنمو الاقتصادي والتضخم فى أوروبا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 2.92 طن متري، فى أول زيادة منذ يوم 26 آب/أغسطس الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,252.96 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوي منذ 11 آب/أغسطس.