شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما حاول خلال تداولاته الأخيرة على المدى القصير البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.94% بما يعادل 2.56 نقطة ليستقر على سعر 273.72 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 255.23، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 303.66.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد