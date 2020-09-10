شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وذلك وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول أيضاً تصريف تشبعه البيعي الواضح بها، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 3.71% بما يعادل 1.91 نقطة ليستقر على سعر 53.44 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير. Advertisements لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 53.64، ليستهدف مستوى الدعم 46.70. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إي باي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 10-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.