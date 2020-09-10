شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب حقق خلالها مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.33% بما يعادل 0.13 نقطة ليستقر على سعر 40.13 دولار، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبة، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم الأخير إلا أنه يظل مستقراً ادنى مستوى 40.41، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 32.39 إلى 48.43)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 40.41، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 38.55 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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