شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كومكاست (COMCAST CORP) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 43.93، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.80% بما يعادل 79 سنت ليستقر على سعر 44.60 دولار، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 43.93، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 47.19.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد