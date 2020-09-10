شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.08% بما يعادل 0.09 نقطة ليستقر على سعر 119.40 دولار، ولكن أمام ذلك يتأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 118.55، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 110.83.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه