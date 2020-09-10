شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط هامشياً للجلسة السابعة على التوالي..وهبوط 9 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.02% خاسراً 0.78 نقطة ليغلق عند مستوى 3686.290 نقطة، للجلسة السابعة على التوالي، وبلغ حجم التداول 4.5 مليون سهم بقيمة 905.2 ألف ريال عبر تنفيذ 413 صفقة لعدد 42 سهماً.

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وارتفع 12 سهماً على رأسها سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 5.35%، ثم سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 3.03%، ثم سهم "الوطنية للمنظفات الصناعية" بنسبة 2%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 58.33%، ثم سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 3.45%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.17%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 271.9 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة صحار للطاقة، عن استقالة نسيبة بنت محمد المسكرية، المدقق الداخلي للشركة، من منصبها اعتباراً من 9 سبتمبر، وسيتم الإفصاح عن تعيين المدقق الداخلي الجديد في حينه، وذلك بما يتفق مع متطلبات الإفصاح.