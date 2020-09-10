شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد الليالى السياحية بألمانيا بنحو الربع فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الخميس، إن عدد الليالي السياحية في البلاد انخفض 22.8 بالمئة على أساس سنوي في يوليو إلى 45.4 مليون بفعل تضرر القطاع من جائحة كورونا. وانخفض عدد الليالي السياحية للأجانب 56.7 بالمئة فيما تراجعت للسائحين المحليين 14.9 بالمئة في يوليو. وقال المكتب في بيان إنه خلال الفترة بين يناير ويوليو انخفض عدد الليالي السياحية 42.2 بالمئة على أساس سنوي.

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