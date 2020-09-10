شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة أبوظبى بنسبة 0.23% بجلسة نهاية الأسبوع.. ورأسمالها يربح 1.9مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% رابحاً 10.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4519.135 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 668.170 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 93.2 مليون سهم، بقيمة 364.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1987 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.03%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 0.37%، 0.25%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.38%.

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وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 14%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 7.75%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 6.76%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.62%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 3.98%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 97.5 مليون درهم.

وفي سياق متصل قالت شركة منازل، إنه تم تعيين ممدوح فتحي إسماعيل عبد الوهاب رئيساً تنفيذياً للشركة بديلاً عن يعقوب الدوسري.