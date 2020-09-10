شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بختام الأسبوع..وشطب شركة الإثمار القابضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 28.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5324.42 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحاً 22.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5835.72 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.96% رابحاً 40.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4315.78 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.55% رابحاً 66.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4354.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 357 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها النفط والغاز بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.60%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.25%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.62%، ثم قطاعي البنوك والعقار بنسبة 0.56%، 0.55%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاعات المواد الأساسية، الخدمات المالية، التأمين، بنسبة 0.39%، 0.09%، 0.07%، على التوالي.

وجاء سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 33.33%، يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 31.25%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 12.50%، فيما تصدر سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 14.91% يليه سهم شركة البريق القابضة بنسبة 9.71%، ثم سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 9.24%.

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وفي سياق متصل أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، عن قرار مجلس مفوضي الهيئة، برفض طلب شركة الإثمار القابضة، بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت، لعدم قدرة الشركة على تطبيق البند رقم 7 من المادة 1-5-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، باعتبار أن الشركة موقوفة أساساً في الوقت الحالي عن التداول منذ تاريخ 14 مارس لعام 2019، بالإضافة إلى قرارات لجنة النظر في المخالفات الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1 أكتوبر عام 2019 ضد الشركة، والبت من ضمنها وقف التداول على الأسهم المصدرة عن الشركة لمدة سنة، كما قرر المجلس إلغاء إدراج أسهم الشركة من بورصة الكويت.

كما قررت الهيئة، الموافقة على طلب شركة أسمنت الخليج بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، خلال فترة لا تقل عن 3 أشهر من تاريخ الإعلان عن قرار الهيئة.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن إتمام تنفيذ بيع محمد إبراهيم الرميح صفقة متفق عليها على شركة صناعات أسمنت الفجيرة، لصالح شركة أهلي كابيتال للاستثمار، لعدد 48,631,762 سهم، بسعر 0.030 دينار بإجمالي 1.5 مليون دينار كويتي.