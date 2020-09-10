شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تطلب قمحا صلدا وللطحين فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون اليوم الخميس، إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة عالمية لشراء نحو 42 ألف طن من قمح الطحين اللين و25 ألف طن من القمح الصلد. وأضافوا أن الشحنة مطلوبة على عدة فترات في أكتوبر وأوائل نوفمبر بناء على المنشأ. والموعد النهائي للتقدم بعروض في المناقصة هو 11 سبتمبر. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تطلب قمحا صلدا وللطحين فى مناقصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.