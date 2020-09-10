شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تتحول للتراجع بضغوط هبوط سهمى "جى اف اتش" و"الأهلى المتحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% خاسراً 4.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1389.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 636.1 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 23.11% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.77%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.69%، كما ارتفعت أسهم مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، المؤسسة العربية المصرفية، بنسبة 1.33%، 0.80%، 0.40%، 0.33%.

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وكان بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) البحريني، قد أكد أنه يجري محادثات مع بنك لبنان والمهجر (بلوم) للاستحواذ على عملياته في مصر، مضيفا أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية.

وقال البنك في إفصاح لبورصة البحرين، إن "هذه المناقشات في مرحلة أولية لكن ليس من المؤكد أن أي صفقة ستتم".