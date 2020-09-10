شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. وإيقاف 30 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 11030 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.35% ليصل إلى مستوى 1977 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 12746 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 4240 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.09% ليصل إلى مستوى 1856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 2733 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 972 نقطة.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الأهرام للطباعة والتغليف، العبوات الطبية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، 40 ألف سهم، 37800 سهم، 59667 سهم، 4500 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات ايديتا للصناعات الغذائية، سيدي كرير للبتروكيماويات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، 2.3 مليون سهم، 23 ألف سهم، 45 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، 2000 سهم، 50 سهم، 7000 سهم، 627.1 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 135 ألف سهم، 172.3 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي.

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وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 30 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، جنوب الوادي للأسمنت، مجموعة عامر القابضة، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الحديد والصلب المصرية، العربية للمحابس، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، مجموعة بورتو القابضة.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المجموعة المصرية العقارية، العامة للصوامع والتخزين، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية، دلتا للإنشاء والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، المتحدة للإسكان والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المصرية للدواجن، عبور لاند للصناعات الغذائية، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، راية القابضة للاستثمارات المالية، حديد عز، المهندس للتأمين، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة جي بي اوتو، عن إعادة هيكلة بالاندماج لشركات (N R Investments SARL – D R Investments SARL – KA R Investments SARL) في شركة R G Investments SARL وذلك مقابل حصول مساهمي تلك الشركات على أسهم في رأس مال الشركة الدامجة R G Investments SARL دون تغير في نسبة الملكية قبل وبعد إعادة الهيكلة.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعتا عامر وبورتو جروب، تحديد شركة الأعمال والاستشارات المالية "فاكت" - المستشار المالي المستقل، الحقوق الاقتصادية المستحقة للمجموعتين في القضية التحكيمية رقم 986/2014، وانتهى تقرير الشركة إلى أن مبلغ التعويض يبلغ 39.9 مليون دولار أمريكي، يضاف إليه فوائد التعويض السنوي منذ تقديم طلب التحكيم في 11 أكتوبر 2014 وحتى تاريخ السداد الفعلي (تم افتراض أنه 31 أغسطس 2020.

وأضافت المجموعتان، في بيانين منفصلين، اليوم الخميس، أن أن المبلغ قابل للتعديل، ويضاف إليه مصاريف القضية ومصاريف استمرارية شركة عامر سوريا، والتكلفة الاستثمارية لمشروع بورتو طرطوس، ورد أثر إفصاحات القضية على رأس المال السوقي، ويصبح قيمة التعويض الإجمالي 51.68 مليون دولار، تقسم إلى عامر القابضة 15.01 مليون دولار، وبورتو جروب 36.66 مليون دولار.