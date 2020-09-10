شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى للجلسة الثانية بضغوط هبوط قطاعات قيادية على رأسها الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.13% خاسراً 3.10 نقطة ليغلق عند مستوى 2270.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 408.9 مليون سهم محققة ما قيمته 284.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 5284 صفقة لعدد 36 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.29%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.73%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.14%، 0.05%، على التوالي.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 11.78%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 5%، ثم سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.95%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 138.7 مليون ورقة بقيمة 40.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 4.18%.

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وفي سياق متصل أعلنت مجموعة الفردوس القابضة، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة أمس الأربعاء، وتم انتخاب الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيساً للمجلس، كما تم انتخاب الشيخ خليفة خالد بن زايد كنائب رئيس مجلس الإدارة، كما قرر المجلس اعتماد البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ إجمالي الخسائر 662.7 ألف درهم إماراتي مقابل 1.4 مليون درهم خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2019، وخسارة السهم 0.0011 درهم مقارنة مع 0.0023 درهم، خلال فترة المقارنة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن حصولها على موافقة هيئة أسواق المال لتجديد حق شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخه.

كما أعلنت الشركة، عن توقيع اتفاقية بين شركة اس تو لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات-وهي شركة مملوكة بالكامل لأجيليتي، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية، بالإضافة إلى سكن عمال على مساحة 1.2 مليون متر مربع في مدينة صباح الأحمد، وهذا الإجراء تكملة للإجراءات السابقة بعد إبرام وثيقة الالتزام للفرصة الاستثمارية لمدة استثمارية محددة بـ30 سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة، ومن المتوقع أن تكون قيمة الاستثمار في المشروع حوالي 104 مليون دينار كويتي خلال فترة التطوير.