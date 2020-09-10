شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 % انخفاضا فى استهلاك البوتاجاز بعد توسع مشروع توصيل الغاز للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس لشركة الغازات البترولية "بتروجاس " لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2019 /2020.

وأكد المهندس طارق الملا أن العام 2019/2020 شهد مجدداً استمرار انخفاض استهلاك البوتاجاز محلياً بنسبة تصل إلى 5.5٪ مقارنة بالعام السابق عليه كنتيجة مباشرة للانطلاق بالمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز والاسهام فى تقليص فاتورة دعم الدولة للبوتاجاز والتي لازالت الدولة تتحمل دعماً سنوياً له، لافتاً إلى أن استقرار سوق البوتاجاز خلال السنوات الأخيرة هو أحد ثمار الجهود المنفذة خلال السنوات الست الماضية لرفع كفاءة منظومة توفير هذه السلعة الحيوية وتأمينها بيسر للمستهلكين.

كما شدد الوزير على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق إجراءات وضوابط السلامة والصحة المهنية بمواقع عمل الشركة ، والتحديث المستمر للإجراءات والضوابط وفقا لأعلى معايير السلامة حفاظا على سلامة العاملين، مؤكدا ضرورة الحفاظ على اتباع الإجراءات الاحترازية بين العاملين والمتواجدين بمواقع العمل للوقاية من فيروس كورونا والاستمرار في تطبيق احدث التكنولوجيات لمواصلة تطوير وتحديث منظومة العمل.

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وخلال الجمعية العامة لشركة بتروجاس أوضح المهندس رأفت عبدالهادى رئيس الشركة خلال عرضه لأهم نتائج الأعمال أنه تم توفير نحو 3.7 مليون طن من البوتاجاز تمثل حجم استهلاك السوق المحلى هذا العام والذى تم تغطية احتياجاته من اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بمعدل 311 مليون أسطوانة خلال العام تم انتاجها من خلال 49 محطة تعبئة لاسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية، علاوة على زيادة مراكز توزيع الأسطوانات للمواطنين بعدد 32 مركزا جديدا ليصل الاجمالى الى 3072 مستوى الجمهورية، كما تم ضخ 3 مليون و 803 الف أسطوانة جديدة ومستصلحة للسوق بعد إعادة تأهيلها للحفاظ على حالة الأسطوانات والاستخدام الآمن، مشيراً إلى توفير سعات استراتيجية لتخزين المنتج على مستوى الجمهورية .

وأكد أن منظومة الرقابة على سيارات نقل أسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة بواسطة تقنية التتبع GPS قد اكتملت بتركيب 177 جهاز تتبع جديد بخلاف ما تم تركيبه من قبل لتغطية جميع سيارات الشركة والزام المتعهدين المتعاملين مع مصانعها بتركيب الأجهزة، كما أشار إلى الاستمرار في تنفيذ خطة العمل الخاصة بتطبيق نظام إدارة الموارد والأصول ERP بالشركة فى إطار البرنامج السابع بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق الربط الرقمى للشركة.

وفى مجال السلامة أوضح أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات لدعم السلامة والصحة المهنية في إطار استراتيجية قطاع البترول في هذا المجال من أبرزها تكثيف أعمال التفتيش الفني على صهاريج التخزين وسيارات النقل الصهريجية، علاوة على الإحلال والتجديد لمعدات السلامة والاطفاء مع مراعاة تنفيذ نظام الرقمنة.

وحضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والمالية والاقتصادية والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ونرمين إسماعيل وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.