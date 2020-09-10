شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 27.5 مليون طن خام ومتكثفات الشبكة القومية للنقل بزيادة 17%على العام السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2019 /2020.

وأكد المهندس طارق الملا أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لرفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمنتجات البترولية و التوسع في خطوط الشبكة بما يحقق مرونة نقل و توفير الإمدادات البترولية لجميع أنحاء البلاد ن فضلا عن الحد من مخاطر النقل البرى باللوارى ، لافتا إلى أن دعم هذه الشبكة والتوسع فيها هو أحد المتطلبات الأساسية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز، وشدد على الاهتمام باتباع احدث الوسائل والنظم التكنولوجية والإجراءات اللازمة لحماية خطوط الشبكة من التعديات حفاظا على السلامة العامة وصونا لمقدرات البلاد من موارد الطاقة. مؤكدا ان التكنولوجيات الرقمية والانظمة الحديثة صارت أمرا لا غني عنه لادارة الاعمال بكفاءة في مختلف انشطة صناعة البترول ومن ثم تحقيق استراتيجية مصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز التي تعد التكنولوجيا والحداثة دعائم اساسية لاستكمال تحقيقها .

كما شدد الوزير على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق إجراءات وضوابط السلامة والصحة المهنية بمواقع عمل الشركة ، والتحديث المستمر للإجراءات والضوابط وفقا لأعلى معايير السلامة حفاظا على سلامة العاملين ، مؤكدا ضرورة الحفاظ على اتباع الإجراءات الاحترازية بين العاملين والمتواجدين بمواقع العمل للوقاية من فيروس كورونا والاستمرار في تطبيق احدث التكنولوجيات لمواصلة تطوير وتحديث منظومة العمل.

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وخلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول استعرض المهندس عماد عبدالقادر رئيس الشركة اهم نتائج الأعمال وجهود تطوير الشبكة القومية لنقل وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية باستخدام أحدث التقنيات، مشيراً إلى أنه تم نقل ٥ر٢٧ مليون طن خام ومتكثفات بزيادة ١٧%على العام السابق، ونقل ٦ر٣١ مليون طن منتجات بترولية وبوتاجاز ، بإجمالي إيرادات ٨ر٢ مليار جنيه بزيادة نسبتها ١٤%.

كما تم استعراض موقف تنفيذ خطة المشروعات الجديدة ومن أهمها خط السخنة / التبين بطول ١١٥كم باستثمارات بلغت ٩٢٠ مليون جنيه لتعظيم دور ميناء السخنة المحورى فى نقل وتداول المنتجات البترولية ، وكذلك زيادة معدلات التدفيع من السخنة إلى خزانات الخام الجديدة بمنطقة عجرود ، إضافة الى نقل المنتجات البترولية للقاهرة والتبين والوجه القبلى من خلال ٥ مستودعات جديدة لتخزين الخام والمنتجات و٦ طلمبات تدفيع باستثمارات ٧٢٠ مليون جنيه، ومشروع ربط الشبكة القومية للبوتاجاز بتسهيلات شركة بميناء دمياط ضمن خطة الوزارة لتعدد وتأمين مصادر استلام البوتاجاز باستثمارات ٦٢٠ مليون جنيه ، ومشروع إنشاء ٦ خطوط جديدة لربط مستودعات تخزين الخام الجديدة بالشبكة القومية لخطوط الخام باستثمارات ٨٦٠ مليون جنيه .

وأضاف أنه تم الانتهاء من عدد من مشروعات إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من الخطوط من أهمها ازدواج خط بوتاجاز رأس بكر/ رأس غارب/ خشم الرقبة/ أسيوط لرفع معدلات نقل البوتاجاز للصعيد وخط امتداد جنوب حلوان / بياض العرب / بنى هارون وإحلال وتجديد ٣ خطوط من أبوقير حتى خورشيد بالأسكندرية وإحلال وتجديد خط المحلة / شاوة بإجمالي أطوال حوالى ٢٥٦كم وباستثمارات حوالى مليار جنيه ، كما عرض أهم المشروعات الجارى تنفيذها خلال العام المالى الحالى بالنسبة لخطوط الشبكة القومية للمنتجات البترولية.

حضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والمالية والاقتصادية والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ونرمين إسماعيل وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.