شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول تشغيل مجمع البنزين عالى الأوكتين بأسيوط بنهاية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأس المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس الجمعيات العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2019 /2020.

وأعلن المهندس طارق الملا أنه يجرى العمل حالياً على كافة المحاور لرفع كفاءة منظومة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى عبر تطوير معامل التكرير والشبكة المتكاملة لنقل وتداول المنتجات وتعزيز استقرار سوق البوتاجاز، موضحاً أنه جارى حالياً الانتهاء من تنفيذ أحد أهم المشروعات الحيوية لتوفير منتج البنزين للسوق المحلى وهو مجمع أسيوط لإنتاج البنزين عالي الأوكتين تمهيداً لتشغيله بنهاية العام الحالى، وأكد أن هذا المشروع ضمن حزمة من المشروعات الرامية إلى تحقيق خطة الوزارة للاكتفاء الذاتى من البنزين محلياً خلال السنوات القليلة المقبلة، مضيفاً أنه يسهم في تأمين إمدادات البنزين وتوفيرها لأهالى الصعيد ومحافظات الجنوب من خلال معمل أسيوط لتحقيق الاكتفاء الذاتى لتلك المحافظات من هذا المنتج الحيوى، خاصةَ وأنه يعد أكبر مجمع بترولى في الوجه القبلى ويتولى مسئولية المنطقة الجغرافية البترولية لصعيد مصر.

كما شدد الوزير على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق إجراءات وضوابط السلامة والصحة المهنية بمواقع عمل الشركة، والتحديث المستمر للإجراءات والضوابط وفقا لأعلى معايير السلامة حفاظا على سلامة العاملين، مؤكدا ضرورة الحفاظ على اتباع الإجراءات الاحترازية بين العاملين والمتواجدين بمواقع العمل للوقاية من فيروس كورونا والاستمرار في تطبيق احدث التكنولوجيات لمواصلة تطوير وتحديث منظومة العمل.

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وخلال الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول اوضح الكيميائي محمود الشابورى رئيس الشركة أن معمل تكرير أسيوط الذى يعد الركيزة الأساسية لتوفير مابين 60 إلى65% من احتياجات الصعيد وجنوب الوادي من المنتجات البترولية قد قام بتكرير نحو 3.3 مليون طن خام هذا العام ساهمت في توفير منتجات بترولية بقيمة 14 مليار جنيه وتشمل البنزين 80 و 92 والسولار والنافتا والبوتاجاز ووقود الطائرات والمازوت، لافتا إلى أن المعمل زاد من إنتاج البوتاجاز هذا العام بنسبة 19% عن المستهدف وكذلك وقود الطائرات بنسبة 40% تماشيا مع سياسة تعظيم إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة بدلا من المازوت منخفض القيمة.

وأضاف أن مشروع التوسعات لإنشاء مجمع إنتاج البنزين عالى الاوكتين بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار يشهد مراحل متقدمة في التنفيذ و يجرى حاليا القيام بأعمال التركيبات واختبارات ما قبل التشغيل تمهيداً للانتهاء من المشروع وتشغيله بطاقة 660 ألف طن سنويا من النافتا اللازمة لانتاج البنزين علاوة علي انتاج كميات من البوتاجاز، لافتاً أنه تم انفاق نحو 1.6 مليار جنيه استثمارات لإنشاء التوسعات الجديدة وتنفيذ خطط الاحلال والتجديد ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

كما أشار إلى أنه جارى حاليا تنفيذ عدد كبير من المشروعات ضمن خطة العام المالى الحالي 2020/2021 وفى مقدمتها مشروعى تطوير الوحدات الانتاجية الحالية ووحدة التقطير الأولى بالمعمل، وتطبيق نظام إدارة الأصول والموارد بالشركة ERP فى إطار برنامج التحول الرقمى وتطوير الوحدات الإنتاجية الحالية.

حضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والمالية والاقتصادية والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ونرمين إسماعيل وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.