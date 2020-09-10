شكرا لقرائتكم خبر عن "سلامة الغذاء" يطالب المصنعين باستخدام البيض المبستر للابتعاد عن السالمونيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغرفة تطالب بالغاء 14% قيمة مضافة على استخدامة أولا طالب الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء بضرورة تبنى مصانع الصناعات الغذائية فى مصر استخدام البيض المبستر فى الصناعات الغذائية المختلفة محليا للابتعاد عن الأمراض الناتجة من تلامس البيض بعد خروجة من الدجاج، موضحا أن قشر البيضة يحمل الكثير من القاذورات التى تدخل فيها بكتيريا السالمونيلا وتنتقل عند التلامس بالأيدى واستخدامه فى الغذاء، موضحا أن البيض المبستر يتم وضعه فى عبوات آمنة غير ملوثة والتى تساهم حينها فى رفع أى قيود على صادرات البيض من مصر إلى الخارج .

ومن جانبه طالب أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، خلال ندوة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية اليوم، بضرورة الغاء نسبة الـ 14% التى تطبقها وزارة المالية كقيمة مضافة على السلع فى حالة استخدام البيض المبستر، قائلا إن تكسير البيض بالأيدى سيوفر على أى مصنع دفع رسوم 14% قيمة مضافة التى تفرضها وزارة المالية، وأكد الدكتور حسين منصور على مخاطبة هيئة سلامة الغذاء لوزير المالية بضرورة الغاء رسوم الضريبة على استخدام البيض المبستر بصورة عاجلة، والتى تعود على آمان وسلامة الصناعات الغذائية ككل .

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وعلق المهندس هانى برز رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية قائلا إن المجلس سيعد دراسة شاملة لتشجيع المنتجين على الدخول فى صناعة البيض المبستر ولدينا حاليا حاليا ما يقرب من 3 مصانع دخلوا فى انتاج البيض المبستر الفترة الماضية ، بعد أن كان مصنع واحد فقط فى السوق المحلى، مؤيدا مطالب غرفة الصناعات الغذائية بضرورة الغاء وزارة المالية لرسوم القيمة المضافة لتشجيع مصانع الصناعات الغذائية على استخدام البيض المبستر .