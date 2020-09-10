شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للسياحة تفتتح فرع السلام لشركة صيدناوى بتكلفة 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح ميرفــت حطـــبة رئيس مجلس إدارة الشـــركـة القــابضــة للســـياحة والفنــادق التـــابعـــة لــوزارة قطــــاع الأعمـــال العـــام اليــــوم الخمـــيس بحضـــور محمــــد عنـــــارة رئيس مجلس إدارة شـــركة صـــيدنــاوى وبيــع المصــــنوعات، فــــرع مدينــــــة الســلام التـابــع لشــــركــة صـــــيدنــــاوى وبيـــع المصـــنوعـــات على دوريـــن بالمشـــــاركــة مـــع شـــركـــة قطاع خاص لمـــدة 9 ســـنوات.

وذكر بيان القابضة للسياحة أنه بلغـــــت قيــــــمة التطـــويـــر 8 ملايين جنيه وبضــــــاعة بمبلغ 12 مليــــون جنــــيه وبإجمالى 20 مليون جنيه يتحملها المشارك وعـــائــــد مشـــــــــاركة لشـــركة صـــيدنــاوى وبيــع المصــــنوعات بحد أدنى مضمون 715 ألف جنـــيه يــزاد نســــبة 10 % ســـــنوياً مع تحمـــل المشـــــارك ضـــريبـــة القيــمة المضـــافة وكـــافــة مصــاريـــف الفـــــرع من كهــــربـــاء وميـــــاه وأى أعــــباء أخــــرى مع إحتــفاظهـــم بالعمــــالة التــــابعـــة للفــــرع وتحســــين مرتبـــــاتهم ورفــــع كفائتـهم طـــوال مـــدة التعــــاقـــد .

وقالت ميرفت حطبة أن الفــــرع كـــان يحــــقق خســــائـــر متتــــالـيـــة لعــــدة ســـــنوات نظراً للحـــــالـــة الفنـــــية المتــــردية التــى كــان عليــــها من قــبــل، لافتة أنـــه تم تركيـــب مصـــــادر للطـــاقـــة الشمســـــية لتوليــد كهـــــــرباء للفرع بعـــــد الحصـــول علــى موافقـــة هيئـــــــة تنمـــــية استخدام الطــــــاقـــة الجـــــديــدة والمتجــــددة التـــابعـــــة لـــوزارة الكهــــــربــــاء والطــــــاقــة وتم الانتهاء من التنفـــــــيذ .