شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف خسائره بعد الارتفاع المفاجئ فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات ارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، يأتي هذا التراجع بعد الارتفاع المفاجئ فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 0.75% إلى مستوي 37.42$ ، من مستوى الافتتاح عند 37.77$، وسجل أعلى مستوي عند 38.15$ ،وانخفض خام برنت بأكثر من 0.7% إلى مستوي 40.26$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 40.56$ ، وسجل أعلى مستوي عند 40.94$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.8% ، فى أول مكسب فى غضون الستة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 36.15$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2% ، بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوي 39.34$ للبرميل الأدنى منذ 16 حزيران/يونيو الماضي.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 4 أيلول/سبتمبر، فى أول زيادة أسبوعية خلال السبعة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 506 مليون برميل ،فى علامة سلبية لمستويات السحب فى أكبر مستهلك للطاقة فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.1 مليون برميل.