شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة تؤكد استقرار أسعار جميع الأصناف بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الخميس 10 – 9 – 2020 استقرارا في أسعار الخضروات بالسوق المحلى وذلك وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن قطاع الخضروات يتمتع باستقرارا خلال الفترة الحالية وذلك بالرغم من الأزمات المختلفة التي شهدها العالم فيما يخص ازمة كورونا إلا أن الإنتاج المصرى شهد زيادة بفضل المشروعات الزراعية التي أقامتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية .

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم سجلت البطاطس 1.5– 3 جنيهات والخيار البلدى تتراوح بين 3 – 5 جنيهات، والخيار الصوب 4 – 6 جنيهات، والفاصوليا 27 – 35 جنيها، وسجل الفلفل الرومى البلدى 2 – 3.5 جنيه، فيما سجل الفلفل الرومى الصوب 3 – 5.5 جنيه، والفلفل الحامى 1.5 – 3 جنيهات، فيما سجلت البامية 12 – 18جنيها فيما تراوح سعر الثوم 20 – 30 جنيها، والطماطم 1.5-2.5 جنيها، وسجل البصل 1.5– 3.5 جنيها، والكوسة تتراوح بين 3.5 – 6 جنيها، سجلت أسعار الباذنجان بجميع أصنافه 1 – 2.5 جنيها.

والجير بالذكر أن اللجان الفنية بإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، تتابع طرح منتجات الخضروات وزيادة المعروض بالأسواق كسلعة استهلاكية يومية وأساسية، منها "الطماطم، الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل أخضر، مع استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك متابعة يومية على زراعات الخضر الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق.

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