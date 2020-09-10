شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال ورئيس معهد البحوث يقيمان تجربة القطن قصير التيلة بالعوينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، اليوم؛ لمتابعة وتقييم تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة على مساحة 250 فدانا شرق العوينات، والتى من المنتظر البدء فى حصادها بالماكينة الزراعية وسط توقعات بتحقيق نتائج مبشرة لأول مرة فى مصر، مما يساهم فى تعميم التجربة التى نجحت، ويمثل نقلة هائلة لزراعة القطن القصير فى مصر بحسب ما أكدت المصادر لـ"الخليج 365".

وتعول وزارة قطاع الأعمال العام كثيرا على نجاح تجربة القطن قصير التيلة التى بدأت فى مايو الماضى، تمهيدا لزيادة المساحة المنزرعة لنحو 50 ألف فدان توفر مليارات الجنيهات على الدولة، جراء استيراد الأقطان القصيرة من الخارج ؛لتلبية احتياجات المصانع ، التى يتم تطويرها بتكلفة تزيد على 21 مليار جنيه.

وكان الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، ذكر فى تصريحات سابقة، أن وزارة الزراعة وافقت على مقترح وزارته زراعة قطن قصير التيلة نظرًا لارتفاع إنتاجيته التى تتراوح ما بين 12 إلى 18 قنطارًا للفدان، مقارنة بـ 6 إلى 4 قنطارات للقطن متوسط وطويل التيلة، وذلك ضمن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج.

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وأوضح أنه سيتم استيراد نحو 2 مليون قنطار قطن قصيرة التيلة، من الخارج سنويا، وهناك اتجاه نحو زراعتها، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للقطن والتي تضم في عضويتها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.