شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هندية تعرض على أمازون حصة بقيمة 20 مليار دولار فى وحدة تجزئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت بلومبرج نيوز اليوم الخميس، نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه أن ريلاينس إندستريز الهندية تعرض بيع حصة بنحو 20 مليار دولار في ذراعها للتجزئة إلى أمازون.كوم.
وذكرت الوكالة أن الشركة العملاقة التي تمتد أنشطتها من النفط إلى الاتصالات ويقودها الملياردير موكيش أمباني، والتي جمعت بالفعل 20 مليار دولار في هذا العام من مستثمرين من بينهم فيسبوك وجوجل، ترغب في بيع حصة تصل إلى 40 بالمئة من نشاط التجزئة إلى أمازون.
ولم ترد أمازون ولا ريلاينس على طلبات من رويترز للتعليق.
ويحول أغني رجل في آسيا تركيزه صوب التجزئة بعد أن شيد بنجاح أكبر شبكة اتصالات في الهند من حيث عدد العملاء في أقل من أربع سنوات، ويأمل في الوصول إلى مركز مهيمن مع بلوغ السوق الاستهلاكية الضخمة في الهند مرحلة النضج.
وقال تقرير بلومبرج إن أمازون أجرت محادثات بشأن الاستثمار في ريلاينس ريتيل وأبدت اهتماما بإجراء مفاوضات بشأن صفقات محتملة لكنها لم تتخذ قرارا.
واستحوذت ريلاينس ريتيل على ذراع التجزئة المنافسة لفيوتشر جروب الشهر الماضي وأعلنت أمس الأربعاء عن استثمار بمليار دولار من سيلفر ليك بارتنرز. وتملك الشركة ما يقرب من 12 ألف متجر تبيع مجموعة واسعة من المنتجات.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة هندية تعرض على أمازون حصة بقيمة 20 مليار دولار فى وحدة تجزئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.