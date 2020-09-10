شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس بمقدار قرشين.. ويسجل 15.73جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 10-9-2020، انخفاضا ملحوظا بمقدار قرش لقرشين فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل فى بنك مصر انخفاضا بقيمه قرشين ليسجل 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع مقابل سعره أمس وكان بـ 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.74 جنيه للشراء.

15.84 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.75 جنيه للشراء .

15.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر

15.73 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.83 جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.71 جنيه للشراء مقابل 15.73 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.81 جنيه للبيع مقابل 15.83 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.73 جنيه للشراء مقابل 15.74 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.83 جنيه للبيع مقابل 15.84 جنيه بانخفاض قدرة قرش.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.73 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.83 جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.



سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة

15.74 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.84 جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرش.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.73 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.83 جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.