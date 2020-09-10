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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس بمقدار قرشين.. ويسجل 15.73جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 10-9-2020، انخفاضا ملحوظا بمقدار قرش لقرشين فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل فى بنك مصر انخفاضا بقيمه قرشين ليسجل 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع مقابل سعره أمس وكان بـ 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.74 جنيه للشراء.
15.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.75 جنيه للشراء .
15.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.73 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
15.83 جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.71 جنيه للشراء مقابل 15.73 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
15.81 جنيه للبيع مقابل 15.83 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.73 جنيه للشراء مقابل 15.74 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
15.83 جنيه للبيع مقابل 15.84 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.73 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
15.83 جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.74 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
15.84 جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.73 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
15.83 جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
صعدت معظم العملات اليوم الخميس، الأخرى أيضا مع استئناف الدولار اتجاهه النزولي بعد قفزة لأسهم قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة تشير إلى تحسن الشهية للمخاطرة. وكانت العملة الأمريكية قد سجلت أعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات بفعل مخاوف من اتجاه الأسواق العالمية نحو تراجع جديد.
لكن الاهتمام تركز على اليورو وعلى اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي يعقد في وقت لاحق اليوم الخميس. ومن شبه المؤكد أن البنك سيبقي على السياسة دون تغيير لكن تصريحات رئيسته كريستين لاجارد بشأن صعود اليورو في الآونة الأخيرة إلى أعلى مستوياته في عامين ستحظى بمتابعة كبيرة.
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