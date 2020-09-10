شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الجيزة» تنظم معرض «عودة المدارس» لمدة أسبوعين بتخفيضات 35% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة النائب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء استعدادها لموسم بدء المدارس المقرر فى 17 أكتوبر للمدارس الحكومية، من خلال إقامة معرض بمقر الغرفة لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية لبدء الدراسة بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 35%.

وقال النائب عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن مجلس إدارة الغرفة قرر إقامة معرض "عودة المدارس" بشكل استثنائي بمقر الغرفة التجارية بميدان الجيزة على مساحة 400 متر، وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كوفيد 19 "كورونا المستجد"، مشيراً إلى أن المعرض من المقرر أن يبدأ فى الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري ويستمر لمدة أسبوعين، وسط إجراءات إحترازية صارمة ستطبقها الغرفة من إرتداء كمامات وتوفير أدوات تطهير وتعقيم لرواد المعرض.

وكشف "رئيس الغرفة"، أن الكثير من الشركات الصناعية والتجار والمستوردين أبدوا رغبة للمشاركة بالمعرض، متوقعاً ان يضم المعرض نحو 15 شركة، مؤكداً أن المعرض سيضم كافة احتياجات المدارس من أدوات مكتبية وشنط وملابس مدرسية وأدوات تكنولوجية، كاشفاً أن تتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض وكافة الخدمات اللوجيستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها ببيع منتجاتها بنسب تخفيضات تصل إلى 35%.

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أكد "ناصر"، أن من ضمن المهام الرئيسية للغرف التجارية بالمحافظات تنفيذ مشروعات للمسئولية المجتمعية تجاه مجتمعاتها المحيطة، مشيراً إلى أن غرفة الجيزة لديها مساهمات كبيرة لخدمة المجتمع الجيزاوي بوجه عام ومنتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات على وجه التحديد، موضحاً أن الغرفة تقيم سنوياً 6 معارض بمختلف مراكز محافظة الجيزة تحت شعار "أهلاً مدارس" ولكن نظراً لظروف فيروس كورونا تم الإتفاق داخل مجلس إدارة الغرفة على إقامة المعرض داخل مقر الغرفة حرصاً على رواد المعرض