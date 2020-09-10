شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع تعلن توفير احتياجات المشروعات الصغيرة لتخطى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز بدأ فور ظهور أزمة كورونا فى اتخاذ العديد من الإجراءات لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة من السيدات على مواجهة الآثار السلبية للأزمة والاستمرار فى تشغيل مشروعاتهن، حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض للمشروعات المتضررة، كما تم تقديم قروض استثنائية تصل إلى مليون جنيه لمساعدة المشرعات على تحمل تكلفة أعباء التشغيل.

ووفق بيان لجهاز تنمية المشروعات فإن الجهاز مستمر فى تقديم خدماته الفنية والتدريبية، حيث تم تنظيم دورات تدريبية للسيدات من مختلف المحافظات عبر شبكة الإنترنت لمساعدتهن فى معاودة الإنتاج وتشغيل مشروعاتهن فى ظل هذه الظروف وتعريفهن بآليات التسويق الإلكترونى وإدارة الأزمات المالية لتلافى الآثار السلبية لانتشار كورونا.

وأشارت نيفين جامع إلى أن الإجراءات التى اتخذها الجهاز فى هذا المجال تأتى فى إطار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة وجهود الحكومة المصرية لتحقيق هدفين رئيسيين، وهما توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى خلال الأزمة وما بعدها، والحفاظ على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة بالفعل ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية والتخطيط لعودة التشغيل كاملا بعد انحصارها.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات نيابة عن نيفين جامع خلال المؤتمر الذى قام المجلس القومي للمرأة بتنظيمه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومنظمة العمل الدولية بهدف الاعلان عن نتائج استطلاع الرأى الذى نظمته الجهات الثلاثة لتحديد المشكلات التي تواجه سيدات الأعمال في الفترة الحالة ووضع التوصيات المناسبة لحلها.

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وأشادت نيفين جامع بالمجهودات الكبيرة التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة و منظمة العمل الدولية وتعاونهما المثمر البناء مع جهاز تنمية المشروعات فى كافة البرامج التى يتم تنفيذها لمساعدة المرأة المصرية على مواجهة الأزمة الحالية، وأكدت أن الجهات الثلاثة ستعمل فى الفترة القادمة على زيادة التعاون للتوسع فى تنفيذ البرامج المناسبة التى من شأنها مساعدة صاحبات المشروعات على الاستمرار والحفاظ على مشروعاتهن والعمالة الموجودة فيها.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن نتائج استطلاع الرأي الذى أكدت خلاله معظم المشاركات من سيدات الأعمال وصاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على رغبتهن في الحصول على دورات تدريبية في مجالات متنوعة في التسويق و ادارة الازمات كما أشار عدد منهن إلى احتياجهن للدعم الفني والمالي لمشروعاتهن.

وأكد المهندس طارق شاش أن الجهاز سيعمل علي دراسة و توفير هذه الاحتياجات و العمل علي تنفيذ توصيات استطلاع الرأي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية و مساعدة مشروعات المرأة المصرية سواء الصغيرة او متناهية الصغر علي استعادة قدراتها التشغيلية كاملة و تخطي ازمة كورونا.

وأضاف أن الجهاز مهتم بعمل العديد من استطلاعات الرأى والمسوح الميدانية المتخصصة لمعرفة احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام فى المرحلة القادمة وكيفية توفيرها للتأكد من عدم تضرر هذا القطاع التنموى والاقتصادى الهام الذى يوفر الملايين من فرص العمل و يشارك بدور كبير في الاقتصاد الوطني.