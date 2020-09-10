شكرا لقرائتكم خبر عن معهد ألمانى يرفع توقعاته للناتج المحلى الإجمالى فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي.آي.دبليو) اليوم الخميس، إنه يتوقع تراجع اقتصاد البلاد ستة بالمئة في العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا، معدلا بالرفع تقدير سابق لانكماش 9.4 بالمئة.
وقال كلاوس ميشيلسن المحلل لدى المعهد "الاقتصاد الألماني يبلي بلاء حسنا، بالنظر إلى الظروف".
وبالنسبة للعام القادم، رفع المعهد توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 بالمئة من ثلاثة بالمئة في يونيو لكنه حذر من أن الجائحة قد تظل تؤدي إلى انتكاسات.
وقال مارسيل فراتسشر رئيس المعهد "سيكون من الخطأ الاعتقاد بان الأزمة ستنتهي سريعا".
وانكمش الاقتصاد الألماني بمعدل غير مسبوق عند 9.7 بالمئة في الربع الثاني، وكان من المنتظر أن يصاحب الانكماش موجة من الإفلاس والبطالة الكبيرة لولا إجراءات مضادة اتخذتها الحكومة.
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