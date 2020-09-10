ارتفاع أسعار العملات اليوم الخميس 10-9-2020.. وسعر اليورو 18.58 جنيه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار العملات اليوم الخميس 10-9-2020 أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، وأبرز الارتفاع كانت بأسعار الدولار، اليورو، الجنيه الاستلينى والدينار الكويتى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.58 جنيه للشراء، 18.76 جنيه للبيع، مقابل 18.51 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع.

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.43 جنيه للشراء، 20.65 جنيه للبيع، مقابل 20.35 جنيه للشراء، 20.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليومتباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.08 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، مقابل 49.07 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع

وارتفع اليورو اليوم الخميس، مقابل الدولار المتراجع لكن المكاسب حد منها احتمال إشارة البنك المركزي الأوروبي لمزيد من التيسير في السياسات إذا اعتبر ان التعافي الاقتصادي والتضخم مهددان بارتفاع قيمة العملة.

وصعدت معظم العملات الأخرى أيضا مع استئناف الدولار اتجاهه النزولي بعد قفزة لأسهم قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة تشير إلى تحسن الشهية للمخاطرة. وكانت العملة الأمريكية قد سجلت أعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات بفعل مخاوف من اتجاه الأسواق العالمية نحو تراجع جديد.

لكن الاهتمام تركز على اليورو وعلى اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي يعقد في وقت لاحق اليوم الخميس. ومن شبه المؤكد أن البنك سيبقي على السياسة دون تغيير لكن تصريحات رئيسته كريستين لاجارد بشأن صعود اليورو في الآونة الأخيرة إلى أعلى مستوياته في عامين ستحظى بمتابعة كبيرة.