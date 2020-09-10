شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 0.7330، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.7135 وتمتد إلى 0.6964.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط