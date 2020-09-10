شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الهابط الآن، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق مستوى 40.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأننا بانتظار التوجه نحو مستويات 41.75 ثم 43.00 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.50 والمقاومة 42.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد