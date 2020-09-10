شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية ليكسر دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة ويستقر دونه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون 37.60 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 36.08 مجدداً، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج للارتقاء فوق 38.10 لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 39.15.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.50 والمقاومة 39.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد