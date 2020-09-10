شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية منذ الصباح ويحافظ على ثباته فوق مستوى 26.90، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور وفوق 26.40، مع الإشارة إلى أننا بحاجة للحصول على عزم إيجابي للمساهمة بدفع السعر للتوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 28.40 ثم 29.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.40 والمقاومة 28.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد