شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول دعم القناة الرئيسية الصاعدة، وطالما أن السعر فوق 1934.86، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1967.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1930.00 والمقاومة 1970.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد