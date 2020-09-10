شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ليخترق مستوى 1.3000 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يحتاج السعر للتداول دونه من جديد للتوجه نحو 1.2705 الذي يمثّل الهدف السلبي الرئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط