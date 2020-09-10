شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية إضافية ليختبر مستوى 1.1840، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1720 كمحطة أولى، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يدعمان الانخفاض المتوقع، بينما يمثل اختراق 1.1840 مفتاح العودة إلى الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه نحو مناطق 1.2010 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1720 والمقاومة 1.1880
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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