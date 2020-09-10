شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي قبيل قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من توقف موجة صعود العملة الأمريكية بعد انتعاش أسهم التكنولوجيا فى وول ستريت ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1840$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1802 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1797$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.1752$.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهر عند 93.66 نقطة ، عاكسا توقف موجة صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

فبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، يتراجع الدولار حاليا مع انحسار مخاوف نقص السيولة ، خاصة بعد انتعاش أسهم التكنولوجيا فى أسواق وول ستريت وتوقف عمليات البيع المفتوحة.

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يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى القارة العجوز ، خاصة بعد الارتفاعات القوية الأخيرة فى مستويات العملة الأوروبية الموحدة مقابل سلة من العملات العالمية ،وهبوط وتيرة التضخم فى آب/أغسطس الماضي إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى فى أربع سنوات .

وخلال الاجتماع السابق، قرر بنك أوروبا المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير، و برنامج شراء السندات المعروف اختصارا بـ"PEPP" عند 1.350 تريليون يورو شهريا ،والذي يتم تنفيذه حتى حزيران/يونيو 2021 لمكافحة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وتشير معظم التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي السياسة النقدية دون أي تغيير ، لكن ستراقب الأسواق المالية عن كثب تصريحات "كريستين لاجارد حول كيفية تأثير ارتفاع اليورو لأعلى مستوى فى عامين فى وقت سابق هذا الشهر على توقعات النمو الاقتصادي والتضخم.

قال كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي "فيليب لين" فى وقت سابق إن سعر صرف اليورو مهم للسياسة النقدية ،وارتفاع العملة بالفترة الأخيرة يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.