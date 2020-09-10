شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للكهرباء تبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن البدء في طرح صكوك خضراء دولية، مقومة بالدولار الأمريكي، ذات دخل ثابت، ذات أولوية، غير مدعومة بأصول، بموجب نظام RegS.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن قيمة الطرح سيتم تحديدها بحسب ظروف السوق.

وبحسب البيان، سيبدأ الطرح اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر على أن ينتهي غداً الجمعة الموافق 11 سبتمبر الجاري.

وتستهدف الشركة من الطرح المستثمرين المؤسسيين، المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

ويعتبر كل من بنك أبوظبي الأول وبنك اتش إس بي سي وبنك جي بي مورغان وبنك إم يو إف جي وبنك ستاندرد تشارترد هم الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار.

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وأشار البيان، إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات لا تتعدى كل منها 1000 دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق.

ونوه البيان، إلى أنه سيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن)، علماً بأن مدة استحقاق الصكوك تصل إلى 5 ، 10 سنوات، حسب ظروف السوق.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء المدرجة بسوق الأسهم السعودية، والمنتج الرئيسي للكهرباء في المملكة بحصة ملكية حكومية غير مباشرة نسبتها 81.1%، قد أعلنت عن إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي قريبا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مُتكبدة 869 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 789 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعلى نحو آحر، ارتفعت خسائر الشركة خلال النصف الأول إلى 3.3 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 700 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.