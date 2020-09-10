المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:15 مساءً, 10 سبتمبر 2020 م المناطق - واس أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرحها المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد كمية (715) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (نوفمبر2020– يناير2021).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (12) باخرة بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و (5) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.

وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

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