شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تصعد قبيل قرار المركزى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن مزيد من التحفيز من البنك المركزي الأوروبي في مواجهة يورو قوي على الرغم من توقع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة فحسب حيث ظل المتعاملون بمنأى عن القيام برهانات كبيرة قبيل بيان السياسة النقدية. وسيركز المستثمرون على تعليقات رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التي ستتطرق إلى ارتفاع اليورو في ظل انتعاش اقتصادي يفقد قوته الدافعة وتوقعات بتضخم هزيل. Advertisements وانخفض مؤشر قطاع البنوك الأوروبي الشديد التأثر بأسعار الفائدة 0.2 بالمئة فيما صعدت أسهم السفر والترفيه 0.7 بالمئة بعد تراجعات حادة في الجلسة السابقة. وصعد سهم إكوينور النرويجية 0.9 بالمئة بعدما وافقت على بيع حصة 50 بالمئة في مشروعين أمريكيين بحريين لتطوير طاقة الرياح إلى بي.بي للطاقة مقابل 1.1 مليار دولار. ونزل سهم بي.بي واحدا بالمئة.

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