شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية..والسعودية للكهرباء تطرح صكوك خضراء دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% رابحاً 44.89 نقطة ليصل إلى مستوى 8124.63 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.59% خاسراً 650.28 نقطة ليصل إلى مستوى 10977.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 165.2 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.82%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.40%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.35%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.11%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.91%، ثم قطاعي المواد الأساسية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.88%، فيما تراجع قطاع الطاقة وحيداً بنسبة 0.22%.

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وقفز 177 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.96%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.91%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 7.50%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "جبل عمر" بنسبة 0.87%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 0.75%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 0.53%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 157 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن البدء في طرح صكوك خضراء دولية، على أن تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، وتستهدف الشركة المستثمرين المؤسسين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول، ويتولي بنوك أبوظبي الأول واتش إس بي سي وجي بي مورغان وإم يو إف جي وستاندرد تشارترد مسئولية الإصدار.