مصرف الإمارات المركزى يدعو للحذر بعد كورونا لتجنب "هبوط حاد بالقدرات الائتمانية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن البنوك المركزية بحاجة للتصرف بحذر وبأسلوب تدريجي لتجنب "هبوط حاد في القدرات الائتمانية" حين تكون اقتصاداتها في مرحلة تعاف من أزمة كوفيد-19.
ونشر البنك المركزي اليوم الخميس تعليقات محافظه التي جاءت في كلمة أدلى بها لمؤتمر لمحافظي البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.
وكان قد قال مصرف الإمارات المركزى، إن البنوك سحبت حتى الآن 75 بالمئة من خطة لتحفيز السيولة قيمتها 50 مليار درهم (13.61 مليار دولار) جرى استحداثها لمكافحة الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وذكر المصرف في بيان أن العدد الكلي للبنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة زاد إلى 24.
وأضاف البنك المركزي أنه سيبدأ نشر قائمة اعتبارا من الأسبوع المقبل للبنوك التي قدمت أكثر من 50 بالمئة من السيولة المخصصة لها في إطار الخطة.
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