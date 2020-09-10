شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يغلق مرتفعا بفعل انتعاش أسهم التكنولوجيا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الخميس إذ تعززت معنويات المستثمرين بفضل بيانات طلبيات ماكينات أفضل من المتوقع وارتفاع وول ستريت بعد موجة خسارة استمرت ثلاثة أيام.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.88 بالمئة عند الإغلاق ليسجل 23235.47 نقطة إذ ارتفع 197 سهما مقابل تراجع 25.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.21 بالمئة إلى 1624.86 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من سبتمبر.

وصعد كلا المؤشرين من أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع بلغاه في الجلسة السابقة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة أمس حيث سارع المستثمرون للاستفادة من تعافي الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا.

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كما تلقت المكاسب دعما من طلبيات الماكينات في اليابان وهي مؤشر أساسي على الإنفاق الرأسمالي. وعاودت الطلبيات ارتفاعها في يوليو بعد تراجع حاد في الشهر السابق. وكشفت بيانات مكتب رئاسة الوزراء أن طلبيات الماكينات الأساسية في يوليو نمت بنسبة 6.3 بالمئة.

وكانت قطاعات وأسهم شركات الشحن والزجاج والسيراميك والشركات المالية ضمن الأفضل أداء في المؤشرات الفرعية بالبورصة الرئيسية.

واستفادت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات في اليابان من ارتفاع قريناتها الأمريكية وسجلت ارتفاعا حيث زاد سهم مجموعة سوفت بنك 2.17 بالمئة منهيا خسائر تكبدها على مدى خمس جلسات متتالية.

وقفز سهم راكوتين لخدمات الإنترنت بأكثر من 7.7 بالمئة فيما صعد سهم سكرين هولدنجز لصناعة أشباه الموصلات 0.96 بالمئة.

وارتفع سهم نينتندو المتخصصة في ألعاب الفيديو 1.99 بالمئة بعدما ذكرت بلومبرج أن الشركة رفعت هدفها لإنتاج جهاز سويتش للألعاب بنسبة 20 بالمئة أخرى.