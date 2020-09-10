شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 10-9-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس حتي الآن، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 848 جنيها للجرام، مع هبوط طفيف في سعر أوقية الذهب عند 1944 دولار بتراجع 4 دولارات.

أسعار الذهب:

عيار 18 : 726.85 جنيه.

عيار 21 : 848 جنيها.

عيار 24 : 969.10 جنيه.

الجنيه الذهب : 6784 جنيها.

السعر العالمي : 1944 دولار.

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وكانت أسعار الذهب أمس الأربعاء هبطت صباحا، إذ طغى ارتفاع الدولار على الدعم الناجم عن تراجع الأسهم العالمية، بينما يترقب المستثمرون استراتيجيات السياسة النقدية من بنوك مركزية هذا الأسبوع.

محليا سجل الذهب هبوط صباح أمس بقيمة 7 جنيهات على خلفية تراجع الأوقية إلى 1927 دولار، لكن الأسعار أخذت طريقها للارتفاع بعد ارتفاع الذهب عالميا لتستقر عند 848 جنيها

وكشف احدث تقرير لحركة مبيعات الذهب في مصر أنها هبطت إلي 40% وذلك وفق شعبة المعادن الثمينة، و انتعشت مبيعات عيار 21 بشكل محدود حيث استقرت أسعار الذهب في حدود 841 إلي 848 جنيها طوال تعاملات الأسبوع الأول من سبتمبر الجارى.

عالمياً واصل الذهب تذبذبه بين 1910 إلي 1940 دولار للاونصة، إذ استفاد الذهب بعودة الطلب على الشراء في آخر جلسات الأسبوع الماضي لتصعد الاونصة أكثر من 15 دولار عند أدنى مستوى لامسته بفعل قوة الدولار و تفاؤل المستثمرين بعودة الاقتصاد الأمريكي للانتعاش خصوصا بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكي عن شهر أغسطس.

أوقية الذهب هبطت أمس إلي 1909 دولارات صباحا، لكنها ارتفعت مرة أخري لتقترب من 1940 دولار، وسط مناخ جاذب للشراء ، وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة.

النظرة العامة للذهب اختلفت الآن بعد استقرار الاونصة فوق 1920 دولار من بداية رالي الارتفاعات و أن ما يحدث للاونصة ليس أمر عارض يمكن أن يزول بزوال المؤثر و أن الارتفاعات الحالية تعبر عن القيمة الحقيقة للذهب و حتى مع قوة الدولار أو انتهاء أزمة كورونا سيظل الطلب على الذهب مرتفع و التخلى لن يتم عن حيازة الذهب سواء من الأفراد أو الصناديق الاستثمارية، وفق رويترز.