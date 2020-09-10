شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط صعود 11 قطاعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.53% رابحاً 28.09 نقطة ليصل إلى مستوى 5323.84 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% رابحاً 327.400 نقطة ليصل إلى مستوى 5840.34 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.60% رابحاً 25.830 نقطة ليصل إلى مستوى 4300.63 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.96% رابحاً 41.600 نقطة ليصل إلى مستوى 4329.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 161.3 مليون سهم بقيمة 19 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5018 صفقة، وصعد 11 قطاعاً ببورصة الكويت، على رأسها النفط والغاز بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.60%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.62%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.61%، 0.59%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.32%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.20%، 0.15%، على التوالي.

وجاء سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.67%، يليه سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 9.98%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 7.46%، فيما تصدر سهم شركة البريق القابضة القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.71% يليه سهم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بنسبة 4.80%، ثم سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 4.78%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019، 31-3-2020 و30-6-2020:

الشركة العالمية للمدن العقارية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 و 31-1-2020:

شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:

شركة الاستشارات المالية الدولية.

شركة ريم العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة أجوان الخليج العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الإثمار القابضة.

Advertisements

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامنا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة الإثمار القابضة.

تاسعا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

شركة الإثمار القابضة.

عاشرا: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة كي جي إل لوجستيك.

شركة أجوان الخليج العقارية.