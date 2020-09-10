الشركات الألمانية تتجنب ارتفاعا فى معدلات الإفلاس رغم كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الإحصاءات الألماني إن عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها في ألمانيا انخفض 6.2 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي على الرغم من أزمة فيروس كورونا، ما يعود لأسباب من بينها قانون وُضع لإبقاء الشركات قادرة على الاستمرار في النشاط خلال الجائحة.

وبلغ عدد الشركات المفلسة 9006 في النصف الأول من 2020، سُدسها قادم من قطاع التجزئة الذي تضرر على نحو خاص بإجراءات العزل العام التي استهدفت كبح انتشار الفيروس. كما انتمت ما يزيد عن ألف شركة مفلسة إلى قطاعي الإنشاء والضيافة.

وقال المكتب اليوم الخميس "الصعوبات الاقتصادية التي عانت منها العديد من الشركات في أزمة فيروس كورونا لم تنعكس إلى حد بعيد في عدد (الشركات) التي أشهرت إفلاسها... السبب هو أن التعهد بإشهار الإفلاس جرى تعليقه منذ أول مارس".