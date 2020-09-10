شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية تطلب شراء 715 ألف طن من القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية إن المؤسسة العامة للحبوب، المشتري الحكومي للحبوب في المملكة، تطلب 715 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية.

وذكرت أن تسليم القمح سيكون خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير.

وكانت قد قالت المؤسسة العامة للحبوب فى السعودية، إن شركات تشترى مطاحنها للدقيق سيكون بمقدورها استيراد القمح مباشرة من الأسواق العالمية، وذلك فى خطوة نحو مزيد من التحرير لقطاع الحبوب بالمملكة، وتبيع السعودية كامل أنشطتها لطحين القمح، وهى خصخصة طال انتظارها وتمثل واحدة من أول المبيعات لأصول مملوكة للدولة فى إطار خطط أوسع لإصلاح الاقتصاد.