شكرا لقرائتكم خبر عن سهم بنك البحرين والكويت يصعد ببورصة البحرين هامشياً بافتتاح جلسة الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحاً 0.22 نقطة ليصل إلى مستوى 1394.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 137.5 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.86% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%.
وكان بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) البحريني، قد أكد أنه يجري محادثات مع بنك لبنان والمهجر (بلوم) للاستحواذ على عملياته في مصر، مضيفا أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية.
وقال البنك في إفصاح لبورصة البحرين، إن "هذه المناقشات في مرحلة أولية لكن ليس من المؤكد أن أي صفقة ستتم".
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