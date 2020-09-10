شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة دبي بالمستهل بضغوط تراجع قطاعي الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسراً 3.79 نقطة ليصل إلى مستوى 2269.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 179.2 مليون سهم محققة ما قيمته 39.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2129 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.22%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.43%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 11.78%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.36%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 3.41%، ثم سهم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 1.74%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 64.9 مليون ورقة بقيمة 19.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.48%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة الفردوس القابضة، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة أمس الأربعاء، وتم انتخاب الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيساً للمجلس، كما تم انتخاب الشيخ خليفة خالد بن زايد كنائب رئيس مجلس الإدارة، كما قرر المجلس اعتماد البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ إجمالي الخسائر 662.7 ألف درهم إماراتي مقابل 1.4 مليون درهم خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2019، وخسارة السهم 0.0011 درهم مقارنة مع 0.0023 درهم، خلال فترة المقارنة.

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وفي سياق آخر أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن حصولها على موافقة هيئة أسواق المال لتجديد حق شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخه.

كما أعلنت الشركة، عن توقيع اتفاقية بين شركة اس تو لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات-وهي شركة مملوكة بالكامل لأجيليتي، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية، بالإضافة إلى سكن عمال على مساحة 1.2 مليون متر مربع في مدينة صباح الأحمد، وهذا الإجراء تكملة للإجراءات السابقة بعد إبرام وثيقة الالتزام للفرصة الاستثمارية لمدة استثمارية محددة بـ30 سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة، ومن المتوقع أن تكون قيمة الاستثمار في المشروع حوالي 104 مليون دينار كويتي خلال فترة التطوير.

وفي سياق آخر قررت إدارة بورصة دبي، إيقاف التداول على أسهم شركة دار التكافل، بدءا من الساعة 11:00 صباحا لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس، ولحين الإفصاح عن النتائج.